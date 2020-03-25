وحسب البيانات جاءت منطقة جازان ثانياً بـ3838.1 ملم، تلتها عسير بـ3817.3 ملم، ووفقا للبيانات سجلت محطات الرصد الهيدرولوجي خلال ربيع الأول أعلى معدل لكميات هطول الأمطار على مناطق المملكة بلغ 8150.7 ملم، يليه ربيع الآخر بـ4768.5 ملم، ثم صفر بـ4482.8 ملم.
ونبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية، وتدني الرؤية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة ومحافظات الحجرة، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وغامد الزناد، وقلوة والأجزاء المجاورة لها، وتستمر الحالة حتى الـ8 مساءً.
رياح وأمطار
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، أمس، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة نجران، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.
وشمل التنبيه مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وخباش، وحبونا، ويدمة، وشرورة. كما حذرت الهيئة من رياح نشطة وأتربة مثارة وتدنٍّ في مدى الرؤية بمنطقة المدينة المنورة.
إجمالي كميات الأمطار
22540.04 ملم
1435 محرم
4482.8 صفر
8150.7 ربيع الأول
4768.5 ربيع الآخر
1021.5 جمادى الأولى
806.59 جمادى الآخرة
1874.95 رجب
5695.7
مكة المكرمة
3838.1
جازان
3817.3
عسير
3385.3
تبوك
1885.3
الباحة
1054.85
الرياض
770.3
المدينة المنورة
620.1
حائل
463.1
القصيم
370.5
الحدود الشمالية
341.1
الجوف
298.39
المنطقة الشرقية
كانت هذه تفاصيل خبر مكة وجازان تتصدران المناطق الأكثر هطولا للأمطار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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