7 مليارات ريال معاشات لـ 1.2 مليون متقاعد

أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد صرفها المعاشات التقاعدية، أمس، بمجموع بلغ 7 مليارات ريال، لأكثر من مليون و200 ألف متقاعد ومستفيد.

ورافق التحول الرقمي الذي تشهده المؤسسة في عملها عن بُعد، أداءٌ مرتفعٌ في تنفيذ العمليات وفق أفضل التقنيات التي جاءت متزامنة مع نهاية السنة الأولى من إطلاق المؤسسة خطتها الإستراتيجية، إذ مكّنت مخرجات ذلك التحول المؤسسة من مواجهة الأوضاع والظروف الراهنة، وذلك بإطلاق عدد من الخدمات وتحويل عدد من الخدمات الأخرى لتكون إلكترونية بالكامل، بهدف خدمة عملائها عن بُعد، وتأدية أعمالها بأعلى المستويات، خلال حزمة من المشاريع والبرامج الرقمية المتكاملة.

3000 تحميل

نتج عن ذلك إنجاز المؤسسة كثيرا من المعاملات والخدمات خلال الفترة من 16-25 مارس الجاري، وإنهاء ما يزيد على 5000 معاملة عن طريق العمل عن بعد، وتقديم أكثر من 10 آلاف خدمة إلكترونية للمتقاعدين والمستفيدين، كما شهدت بوابة المؤسسة في الفترة ذاتها زيارة أكثر من 190 ألف زائر، ووصل عدد عمليات تحميل تطبيق المؤسسة ما يقارب 3000 تحميل، وسجَّلت منصات «العناية بالعملاء» بجميع قنواتها استقبال أكثر من 5000 اتصال ورسالة.

تحول رقمي

يُذكر أن المؤسسة كانت وما زالت تُخضع جميع الخدمات الداخلية -وبشكل دوري- إلى عدد من المراجعات والتقييم، للتأكد من تمام جاهزيتها، والتحقق من متانة البنية التحتية وكفاءة خطة استمرارية العمل، وقدرتها على التعامل مع الأحداث كافة، لا سيما أن التحول الرقمي في المؤسسة يأتي تحقيقاً لأهدافها الإستراتيجية، خلال تقديم خدمات مميزة للمتقاعدين والمستفيدين والمشتركين، بأعلى مستويات الجودة والمرونة.