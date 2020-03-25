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السيطرة على حريق بعدد من الورش في جدة

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تمكنت فرق فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة من السيطرة على حادث حريق بمحل قطع غيار وعدد من الورش. وبين المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، أن مركز العمليات 911 تلقى بلاغاً في تمام الساعة 19:48 من مساء اليوم، يفيد عن تصاعد ألسنة اللهب من محل قطع غيار وعدد من الورش بحي مدائن الفهد وتم تحريك الفرق اللازمة للموقع على الفور، ومساندتها بالمعدات الثقيلة وآليات السلالم.

وبوصول الفرق للموقع اتضح بأن الحالة عبارة عن حريق في محل قطع غيار بمساحة 5*15م وعدد 6 ورش ملاصقة تضررت جزئياً وتقدر المساحة الإجمالية لنطاق الحادث ب 15*25م وهي ضمن مجمع ورش سيارات وتم عزل الحادث عن المواقع المجاورة وإخماده بشكل كامل. وباشر فريق التحقيق عمله لمعرفة الأسباب بالموقع دون تسجيل إصابات.


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