السيطرة على حريق بعدد من الورش في جدة

وبوصول الفرق للموقع اتضح بأن الحالة عبارة عن حريق في محل قطع غيار بمساحة 5*15م وعدد 6 ورش ملاصقة تضررت جزئياً وتقدر المساحة الإجمالية لنطاق الحادث ب 15*25م وهي ضمن مجمع ورش سيارات وتم عزل الحادث عن المواقع المجاورة وإخماده بشكل كامل. وباشر فريق التحقيق عمله لمعرفة الأسباب بالموقع دون تسجيل إصابات.
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