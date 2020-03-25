بلاغات أمانة العاصمة المقدسة بـ5 لغات

بادرت أمانة العاصمة المقدسة، ممثلة في الإدارة العامة لخدمة العملاء والتميز المؤسسي، بالإعلان عن إمكان استقبال بلاغات الأمانة 940 بـ5 لغات، تمثل اللغات الرئيسية والمتداولة بالعاصمة المقدسة من المقيمين والمعتمرين، وتتمثل اللغات في: اللغة الإنجليزية، والأوردية، والفرنسية، والفلبينية، إضافة إلى اللغة الأساسية العربية. وأوضح المدير العام لخدمة العملاء والتميز المؤسسي المهندس وائل حلواني، أن هذه المبادرة للبلاغ عن الخدمات الأساسية لقاطني العاصمة المقدسة، للاهتمام بالأعمال المرتبطة، كالنظافة والصحة العامة، وتشديد الرقابة على أماكن تقديم الأطعمة والمواد التموينية، وتعزيز الإصحاح البيئي.



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