تهنئة بنجلاديش بذكرى الاستقلال

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، برقيتي تهنئة، إلى رئيس جمهورية بنجلاديش الشعبية محمد عبدالحميد، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وأعرب خادم الحرمين، وولي العهد، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس عبدالحميد، ولحكومة وشعب جمهورية بنجلاديش الشعبية الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.



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