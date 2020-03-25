صرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، المقدم مسفر بن غنّام القريني، بأن المتابعة المستمرة لمحاولات تهريب المواد المخدّرة عبر حدود المملكة البرية والبحرية أسفرت، خلال شهر رجب 1441، عن إحباط عدة محاولات لتهريب ما مجموعه 986 كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدّر في منطقتي جازان ونجران، و64،194 كيلوجراماً من مادة القات المخدر في منطقتي جازان وعسير، و342025 من حبوب الكبتاجون في منطقة الجوف، وتم القبض على المتورطين فيها وعددهم 445 شخصاً، بينهم 154 متهماً من الجنسية الإثيوبية، و268 متهما من الجنسية اليمنية، و16 متهماً سعودي الجنسية، و6 من مجهولي الهوية، ومتهم من الجنسية الصومالية، وذلك بعد رصد تجاوزهم حدود المملكة.



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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل-القبض على 445 متهما في محاولات تهريب حشيش وقات و343 ألف حبة كبتاجون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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