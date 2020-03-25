عمليات مكافحة الجراد الصحراوي مستمرة وتراجع ملحوظ للآفة

وأشارت إلى أن الوضع نفسه قائم في إيران، إذ بدأ الفقس على الساحل الجنوبي الغربي في الأيام القليلة الماضية، ويتوقع مزيد من الفقس في جنوب خوزستان، وبوشهر.
وفي المقابل، أكدت الوزارة أن الوضع تحت السيطرة في كلٍّ من السودان وإريتريا وسلطنة عمان والعراق وباكستان والهند، إذ تجري عمليات مكافحة الجراد في تلك الدول باستمرار، مع ملاحظة انخفاضٍ في أعدادها هناك.
يذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة تواصل تنفيذ خططها الموسمية في مكافحة الجراد، إذ تنفذ عمليات المسح والاستكشاف الاستباقية لمكافحة الجراد والآفات المهاجرة في مناطق المملكة، كما تقوم بتوفير جميع الاحتياجات والإمكانات المادية والبشرية والإدارية والعلمية، والتسهيلات الضرورية لنجاح عمليات الاستكشاف والمكافحة، لصد غزو ونشاط الجراد، والحد من أضراره على القطاع الزراعي، وعبوره إلى الدول المجاورة.
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