السعودية اليوم / ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في السنغال إلى 99



دكار 01 شعبان 1441 هـ الموافق 25 مارس 2020 م واس

كشفت وزارة الصحة والعمل الاجتماعي السنغالية عن تسجيل 13 حالة إصابة جديدة بفيروس

ومع هذه الإصابات الجديدة يرتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في السنغال إلى 99 إصابة.

// انتهي//

22:58ت م

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دكار 01 شعبان 1441 هـ الموافق 25 مارس 2020 م واسكشفت وزارة الصحة والعمل الاجتماعي السنغالية عن تسجيل 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في عموم البلاد، بينها خمس حالات قادمة من الخارج، وثماني حالات لدى أشخاص خالطوا المرضى.ومع هذه الإصابات الجديدة يرتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في السنغال إلى 99 إصابة.// انتهي//22:58ت م0224

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