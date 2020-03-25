السعودية اليوم / الأمم المتحدة تطلق خطة استجابة إنسانية عالمية بقيمة 2 مليار دولار لمحاربة كوفيد 19



الأمم المتحدة 01 شعبان 1441 هـ الموافق 25 مارس 2020 م واس

أطلق مسؤولون أمميون رفيعو المستوى، اليوم خطة استجابة إنسانية عالمية منسقة، بقيمة 2 مليار دولار، لمكافحة كوفيد-19، وذلك في محاولة لحماية الملايين من الناس في بعض البلدان الأكثر ضعفا في العالم، ووقف الفيروس من الدوران مرة أخرى حول العالم.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عبر تقنية الفيديو، شارك فيه كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ووكيله للشؤون الإنسانية مارك لوكوك، ومدير منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، والمديرة التنفيذية لليونيسف هنرييتا فور.

وتهدف الخطة إلى مساعدة البلدان في أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا وأمريكا اللاتينية، وستنفذ بواسطة وكالات الأمم المتحدة.

وتقوم المنظمات غير الحكومية الدولية بدور مباشر في الاستجابة التي سوف تعمل على تسليم المعدات المختبرية الأساسية لاختبار الفيروس واللوازم الطبية لعلاج الناس، وتركيب محطات غسل اليدين في المخيمات والمستوطنات، وإطلاق حملات إعلامية عامة حول كيفية حماية نفسك والآخرين من الفيروس، وإنشاء جسور جوية ومحاور عبر أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية لنقل العاملين في المجال الإنساني والإمدادات إلى المحتاجين إليها.

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