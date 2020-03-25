

أكرا 01 شعبان 1441 هـ الموافق 25 مارس 2020 م واس

أعلنت السلطات الصحية الغانية اليوم، تسجيل 15 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس

وكانت غانا قد أعلنت عن إغلاق حدودها أمام المسافرين القادمين من أي دولة تشهد أكثر من 200 حالة إصابة بفيروس كورونا.

ودعت مواطنيها القادمين من الخارج إلى عزل أنفسهم لمدة 14 يوما لدى وصولهم للبلاد للحد من انتشار الفيروس.

// انتهي//

22:55ت م

0221



أكرا 01 شعبان 1441 هـ الموافق 25 مارس 2020 م واسأعلنت السلطات الصحية الغانية اليوم، تسجيل 15 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الإجمالي لمصابي هذا الوباء إلى 68 حالة ، بينها حالتا وفاة.وكانت غانا قد أعلنت عن إغلاق حدودها أمام المسافرين القادمين من أي دولة تشهد أكثر من 200 حالة إصابة بفيروس كورونا.ودعت مواطنيها القادمين من الخارج إلى عزل أنفسهم لمدة 14 يوما لدى وصولهم للبلاد للحد من انتشار الفيروس.// انتهي//22:55ت م0221

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في غانا إلى 68 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.