السعودية اليوم / المتحدث باسم الحكومة الألمانية: نتيجة ثاني فحص كورونا لميركل سلبية



برلين 01 شعبان 1441 هـ الموافق 25 مارس 2020 م واس

أعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية اليوم أن نتائج فحص المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل للتحقق من عدم إصابتها بفيروس

وقال المتحدث:" إن المستشارة الألمانية ستخضع لفحص آخر في بداية الأسبوع المقبل, مضيفا أنها ستواصل العمل من العزل المنزلي".

// انتهى //

22:27ت م

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برلين 01 شعبان 1441 هـ الموافق 25 مارس 2020 م واسأعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية اليوم أن نتائج فحص المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل للتحقق من عدم إصابتها بفيروس كورونا جاءت سلبية للمرة الثانية.وقال المتحدث:" إن المستشارة الألمانية ستخضع لفحص آخر في بداية الأسبوع المقبل, مضيفا أنها ستواصل العمل من العزل المنزلي".// انتهى //22:27ت م0214

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