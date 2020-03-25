السعودية اليوم / الجزائر: ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 21 والإصابات إلى 302



الجزائر 01 شعبان 1441 هـ الموافق 25 مارس 2020 م واس

سجلت الجزائر اليوم ارتفاعا في عدد الوفيات بفيروس

وأفاد الناطق باسم اللجنة العملية لمتابعة وباء فيروس كورونا بوزارة الصحة جمال فورار بوفاة شخصين في كل من محافظتي قسنطينة وتيبازة يبلغان من العمر 58 و42 عاما على التوالي.

وأوضح فورار في مؤتمر صحفي اليوم أن عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 302 حالة، وذلك بعد اكتشاف 38 إصابة مؤكدة جديدة.

وأشارت الوزارة إلى أن 24 حالة تماثلت للشفاء من فيروس كورونا وغادرت المستشفيات، وأن محافظة البليدة التي تخضع للحجر الصحي التام منذ أمس، تتصدر قائمة المحافظات من حيث عدد الإصابات والوفيات بـ150 إصابة.

//انتهى//

22:27ت م

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الجزائر 01 شعبان 1441 هـ الموافق 25 مارس 2020 م واسسجلت الجزائر اليوم ارتفاعا في عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19، إلى 21 حالة وفاة.وأفاد الناطق باسم اللجنة العملية لمتابعة وباء فيروس كورونا بوزارة الصحة جمال فورار بوفاة شخصين في كل من محافظتي قسنطينة وتيبازة يبلغان من العمر 58 و42 عاما على التوالي.وأوضح فورار في مؤتمر صحفي اليوم أن عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 302 حالة، وذلك بعد اكتشاف 38 إصابة مؤكدة جديدة.وأشارت الوزارة إلى أن 24 حالة تماثلت للشفاء من فيروس كورونا وغادرت المستشفيات، وأن محافظة البليدة التي تخضع للحجر الصحي التام منذ أمس، تتصدر قائمة المحافظات من حيث عدد الإصابات والوفيات بـ150 إصابة.//انتهى//22:27ت م0213

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