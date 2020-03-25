السعودية اليوم / "بيئة الشرقية" تتابع المزارع المنتجة للخضروات والفواكه بالمنطقة



الدمام 01 شعبان 1441 هـ الموافق 25 مارس 2020 م واس

قام مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر بن علي المطيري اليوم بجولة تفقدية لبعض المزارع المنتجة للخضروات والفواكه، وذلك في إطار الجولات التفقدية للفرع.

وتابع المهندس المطيري بعض المشروعات الزراعية لدى بعض المزارعين السعوديين بالمنطقة الشرقية وذلك للاطلاع على سير العمل فيها لتقديم أفضل الخدمات المناطة بها ورفع جودة الخدمة (المنتج) المقدمة للمواطن والمقيم، ومعالجة الصعوبات أو المعوقات التي تواجه المزارعين إن وجدت.

وتابع المهندس المطيري الوضع العام للمزارعين بالمنطقة الشرقية، والإجراءات التي تكفل وصول المنتج من الخضار والفواكه إلى الأسواق المحلية بكل يسر وسهولة بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى.

وطمأن المهندس المطيري المواطنين والمقيمين بوفرة المنتجات -ولله الحمد- في جميع الأسواق المحلية، داعياً إلى عدم الإقبال على شراء الفواكه والخضار بكميات كبيرة سعياً لتخزينها، مشيراً إلى وجود متابعة يومية من قبل فرق فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية لجميع أسواق الخضار والفواكه بالمنطقة الشرقية للتأكد من مدى توفرها ومناسبة أسعارها.

وفي ختام الجولة أشاد المهندس المطيري بحرص المزارعين بالمنطقة الشرقية على استخدام الممارسات الزراعية الجيدة التي ينتج عنها توفير استهلاك المياه من خلال استخدام طرق الري الحديثة وترشيد استخدام الأسمدة الكيماوية، وحرصهم على إيصال المنتج إلى الأسواق بطرق صحية وآمنة.

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22:23ت م

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