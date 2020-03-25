السعودية اليوم / المملكة تدين وتستنكر بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف الجيش في جزيرة بوما بمنطقة بحيرة تشاد



الرياض 01 شعبان 1441 هـ الموافق 25 مارس 2020 م واس

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية

وأكدت الوزارة تضامن المملكة مع جمهورية تشاد في جهودها لمكافحة الإرهاب، مقدمة العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية تشاد حكومة وشعباً، والتمنيات للمصابين بسرعة الشفاء.

// انتهى //

22:11ت م

0207



الرياض 01 شعبان 1441 هـ الموافق 25 مارس 2020 م واسأعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف الجيش في جزيرة بوما بمنطقة بحيرة تشاد، وأدى إلى مقتل وجرح العشرات من الجنود.وأكدت الوزارة تضامن المملكة مع جمهورية تشاد في جهودها لمكافحة الإرهاب، مقدمة العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية تشاد حكومة وشعباً، والتمنيات للمصابين بسرعة الشفاء.// انتهى //22:11ت م0207

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