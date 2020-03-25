السعودية اليوم / المستشارة الألمانية تجري اتصالا هاتفيا بالرئيس الصيني



برلين 01 شعبان 1441 هـ الموافق 25 مارس 2020 م واس

أجرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اتصالا هاتفيا مع الرئيس الصيني شي جين بينج بحثا خلاله جائحة

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت اليوم:" إن الجانبين "اتفقا على أن موقف الأزمة الراهن لا يمكن حله إلا من خلال التعاون الدولي الوثيق".

// انتهى //

22:05ت م

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برلين 01 شعبان 1441 هـ الموافق 25 مارس 2020 م واسأجرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اتصالا هاتفيا مع الرئيس الصيني شي جين بينج بحثا خلاله جائحة كورونا وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت اليوم:" إن الجانبين "اتفقا على أن موقف الأزمة الراهن لا يمكن حله إلا من خلال التعاون الدولي الوثيق".// انتهى //22:05ت م0204

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