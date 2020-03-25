السعودية | سمو ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكي

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن سمو ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكي والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 10:12 مساءً, 25 مارس 2020 م تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من معالي وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

وعبر سمو ولي العهد ووزير الخارجية الأمريكي عن القلق إزاء تفشي فيروس كورونا المستجد حول العالم وضرورة تكاتف الجهود لاحتواء هذا الوباء.

كما جرى خلال الاتصال استعراض الجهود المبذولة للمحافظة على استقرار أسواق الطاقة العالمية.

وعبر وزير الخارجية الأمريكي عن الشكر لسمو ولي العهد على استمرار شراكة المملكة في مواجهة سلوك النظام الإيراني المزعزع للاستقرار في المنطقة.

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