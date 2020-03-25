شكرا لقرائتكم خبر عن «قابلة للاشتعال».. تحذير من خطر القفازات ومعقم اليدين والان نبدء بالتفاصيل

حذر الدفاع المدني، الاقتراب من مصادر اللهب والحرارة خلال استخدام القفازات ومعقم اليدين. وقال عبر "تويتر": "القفازات وعلبة معقم اليدين، مواد قابلة للاشتعال ويلزم عند استخدامها الابتعاد عن مصادر اللهب والحرارة".

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