شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على مصور الآليات الأمنية خلال «منع التجول» بحفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

ألقت شرطة المنطقة الشرقية، القبض على مصور الآليات الأمنية أثناء أداء مهامها بتطبيق منع التجول في أحد الطرق العامة بمحافظة حفر الباطن. وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، أنه بالإشارة إلى المقطع المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر من خلاله تجول شخصٍ أثناء فترة المنع بمحافظة حفر الباطن، والتقليل من دور رجال الأمن، وتصوير الآليات الأمنية أثناء أداء مهامها بتطبيق منع التجول في أحد الطرق العامة، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية -بفضل من الله- عن تحديد هويته والقبض عليه وهو مواطن بالعقد الثالث من العمر، وقد جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

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