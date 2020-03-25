شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تدين استهداف الجيش في جزيرة بوما والان نبدء بالتفاصيل

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف الجيش في جزيرة بوما بمنطقة بحيرة تشاد، وأدى إلى مقتل وجرح العشرات من الجنود.

وأكدت الوزارة تضامن المملكة مع جمهورية تشاد في جهودها لمكافحة الإرهاب، مقدمة العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية تشاد حكومة وشعباً، والتمنيات للمصابين بسرعة الشفاء.