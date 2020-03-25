شكرا لقرائتكم خبر عن الشرقية.. تدشين مركز للعمليات الطارئة لمواجهة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

دشن فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالشرقية، مركزًا للعمليات الطارئة لإدارة أزمة فيروس "كورونا" وذلك بمقر جمعية البر بالمنطقة الشرقية. ويهدف المركز إلى التعامل من الأزمة من كافة الجوانب، بالإضافة إلى نشر التوعية الصحية، وتفعيل العيادة الافتراضية، وتوفير الدعم والرعاية للأسر التي توقفت أعمالهم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الشرقية.. تدشين مركز للعمليات الطارئة لمواجهة «كورونا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.