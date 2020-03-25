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تعقيم الأماكن العامة والمنشآت الحيوية بالحدود الشمالية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - عرعر

ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، تنفذ أمانة منطقة الحدود الشمالية عمليات رش وتعقيم الأماكن العامة والمنشآت الحيوية، مشيرة إلى أن عدد آليات النظافة لدى الأمانة والبلديات التابعة لها بلغ 315 آلية و75 آلية للإصحاح البيئي ، فيما بلغ عمال النظافة العامة 1124 عاملا.

وأوضح أمين منطقة الحدود الشمالية المهندس شمام سعيدان أن الأمانة نفذت 2460 جولة خلال الفترة الماضية، شملت الأماكن الحيوية والمتنزهات والميادين بالتعاون مع الجهات الحكومية المشاركة، مؤكدا عدم التهاون في ما يمس الصحة العامة وتطهير المواقع أولا بأول.