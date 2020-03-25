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إجراءات وقائية مشددة على سكن العمالة بمشاريع النظافة في الشرقية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الدمام

طبقت أمانة المنطقة الشرقية إجراءات احترازية مشددة على سكن العمالة في مشاريع النظافة بحاضرة الدمام، من خلال الالتزام بقواعد الصحة العامة وتنظيف وتعقيم الأسطح، وتوفير المطهرات وأدوات التطهير لتكون في متناول العمال بأماكن العمل والسكن ووسائل نقل العمال، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد.

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وأوضح وكيل الأمين للخدمات، المهندس زياد مغربل، أن الإجراءات الاحترازية الجديدة لسكن العمالة في مشاريع النظافة بحاضرة الدمام تضمنت فحص العمالة الموجودة داخل السكن باستخدام كاشف قياس درجة الحرارة يوميا، ووضع لوحات إرشادية بالسكن للحث على طرق الوقاية من فيروس كورونا، وإلزام جميع العمالة بتعقيم أيديها بشكل مستمر، وكذلك توفير غرفة منفردة داخل السكن لعزل أي عامل تظهر عليه أعراض ارتفاع درجة الحرارة أو أي أعراض مشابهة لأعراض فيروس كورونا، والتنسيق مع الجهات الطبية حيال ذلك.

وبين أنه تم توجيه البلديات كافة لإنفاذ ذلك في جميع مشاريع النظافة القائمة، وإصدار تعليمات مشددة بضرورة توفير معقم الأيدي والقفازات في أماكن العمل وبكميات كافية، وتوفير كمامات وتجهيز ملصقات بعدد من اللغات في مواقع العمل والسكن، تتضمن الإجراءات الواجب اتباعها للوقاية من الفيروس، واتباع العادات والسلوك الصحي للعاملين، وتجنب أداء مهام العمل بشكل جماعي إلا في حالات الضرورة.

وأشار المهندس مغربل إلى أن التعليمات شددت على تعقيم وسائل نقل العمل بشكل جيد يوميا، وتوفير معقم اليدين عند بوابات الحافلات لاستخدامه قبل صعود ودخول العمال.