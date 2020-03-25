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133 إصابة جديدة بكورونا ووفاة مقيم بمكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

أعلنت وزارة الصحة أمس تسجيل 133 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء حالة واحدة ووفاة واحدة لمقيم في مكة يبلغ من العمر 46 عاما، ليصل إجمالي المصابين إلى 900 حالة، تعافى منها 29 حالة، وذلك بحسب ما أوضحه المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، في مؤتمر صحفي في الرياض أمس بمشاركة متحدث وزارة الداخلية.

وقال متحدث الداخلية المقدم طلال الشلهوب إن هناك التزاما كبيرا في اليوم الأول من قرار منع التجول، مشيرا إلى أن منع التجول سيبدأ اليوم من الساعة الـ 3 عصرا، ويشمل «الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة»، مبينا أن تنفيذ قرار منع التجول مهم لمنع تفشي كورونا.

وأضاف أن رصد المخالفات يتم عبر رجال الأمن الموجودين على الطرقات وليس بشكل آلي، فيما تتم مراعاة الفئات المستثناة، مبينا أن المخالفين لقرار الحظر سيتم تنفيذ عقوبات بحقهم.