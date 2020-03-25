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النيابة العامة تواجه العابثين بيد من حديد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عبده حكمي - مكة المكرمة

حذرت النيابة العامة من ‏إنتاج صور أو مقاطع فيديو لمخالفات أمر منع التجول، أو التحريض على مخالفته، ونشرها عبر وسائل التقنية المعلوماتية، مبينة أن ذلك يعد جريمة كبيرة موجبة للتوقيف ويعاقب مرتكبها طبقا للمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية بالسجن مدة تصل إلى 5 سنوات وغرامة إلى 3 ملايين ريال للمخالفين دون أن تطال المساءلة المبلغين.

ويأتي تحذير النيابة العامة لإيقاف المحاولات العبثية في التعريض أو الاستهزاء بقرار منع التجول والتي لا يمكن النظر إليها بشكل بريء أو التراخي في تطبيق الأنظمة بشكل صارم تجاه كل من يحاول التشويش على القرار بفيديوهات أو مقاطع مصورة.

يذكر أن عددا من شرط المناطق ضبطت عددا من المواطنين والمقيمين الذين نشروا مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن إساءات لرجال الأمن وتحديا لقرار منع التجول ونشر شائعات عن أعداد المصابين بكورونا والادعاء بخلو المتاجر من السلع الغذائية والإساءة للشعائر الدينية

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ويأتي تحذير النيابة العامة لإيقاف المحاولات العبثية في التعريض أو الاستهزاء بقرار منع التجول والتي لا يمكن النظر إليها بشكل بريء أو التراخي في تطبيق الأنظمة بشكل صارم تجاه كل من يحاول التشويش على القرار بفيديوهات أو مقاطع مصورة.

أبرز المقبوض عليهم

25 مارس: مواطن نشر مقاطع فيديو متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن إساءات لرجال الأمن - مكة المكرمة

25 مارس: مواطن يقود مركبته برفقة مواطن آخر متحديا أمر منع التجول - الجوف

24 مارس: مواطنون وزائر من جنسية عربية ظهروا في مقطع متداول وهم يتجولون أثناء فترة المنع - الرياض

24 مارس: مواطن صور عددا من الأرفف الفارغة في أحد المحلات التجارية الكبيرة، مدعيا خلوها من السلع الغذائية - نجران

24 مارس: مواطنة ظهرت في مقطع متداول تتحدث عن إصرارها على عدم الامتثال للتعليمات الخاصة بمنع التجول والتباهي بفعلتها - حائل

22 مارس: مواطن أساء وتهكم بالجهود الكبيرة التي يقدمها العاملون والممارسون من منسوبي الكادر الصحي ورجال الأمن - الرياض

21 مارس: مواطن نشر وروج شائعات عن أعداد الحالات المصابة بفيروس كورونا - القصيم

21 مارس: مواطن ومقيمتان يمنيتان قاموا بالاستهزاء بالشعائر الدينية من خلال ظهور المواطن يسجد أمام فتاة بجوار أحد المساجد - جدة

19 مارس: مواطن يتباهى ويتظاهر بشرب محلول لمادة منظفة عالية التركيز - القصيم

19 مارس: مواطن يتباهى ويتظاهر بشرب محلول لمادة منظفة عالية التركيز - الرياض

إنتاج صور أو مقاطع فيديو لمخالفات أمر منع التجول

التحريض على أمر منع التجول ونشره عبر وسائل التقنية المعلوماتية

عقوبات المخالفين