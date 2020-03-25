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إغلاق 1127 موقعا احترازيا في حائل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - حائل

أغلقت أمانة منطقة حائل 1127 موقعا، بعضها للاحتراز، وبعضها لمخالفة اشتراطات السلامة وعدم اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من انتقال العدوى، وذلك ضمن الجولات التي نفذتها البلديات التابعة لها خلال الثمانية أيام الماضية والتي بلغت 5157 جولة رقابية على المنشآت والمحلات المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية وتعزيز الإجراءات الاحترازية للسيطرة على فيروس كورونا.

وفي مجال الإصحاح البيئي عمدت الأمانة إلى تعقيم وتطهير 1627 موقعا.

وتواصل أمانة منطقة حائل أعمالها الرقابية الميدانية على مراكز المواد الغذائية ومحلات الفواكه والخضار بشكل مستمر، للتأكد من توفير مواد التعقيم في المرافق، حرصا على النظافة العامة، إلى جانب تنظيف وتعقيم الشوارع الرئيسة والأرصفة وأجهزة الصرافات، ومحال بيع الغاز، والحاويات، إضافة إلى أماكن تجمعات العمالة، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين.