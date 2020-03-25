اخبار السعوديه

واتفورد يحول ملعبه لمستشفيات

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر

واتفورد يحول ملعبه لمستشفيات
ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

- بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - لندن

عرض نادي واتفورد الإنجليزي استخدام ملعبه وجميع مرافقه لخدمة نظام الصحة الوطنية في المملكة المتحدة في إطار الجهود المبذولة لمكافحة فيروس .

وذكر النادي أن الملعب والمرافق ستكون للاستخدام الحصري لمستشفيات ويست هيرتفوردشاير (مستشفى واتفورد العام ومستشفى مدينة سانت ألبانز ومستشفى هيميل هيمبستيد في هيرتفوردشاير).

وأضاف واتفورد «قرب مقرنا بجوار المستشفى يضعنا في وضع رائع لتقديم المساعدة».


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر واتفورد يحول ملعبه لمستشفيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا