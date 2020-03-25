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واتفورد يحول ملعبه لمستشفيات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - لندن عرض نادي واتفورد الإنجليزي استخدام ملعبه وجميع مرافقه لخدمة نظام الصحة الوطنية في المملكة المتحدة في إطار الجهود المبذولة لمكافحة فيروس كورونا. وذكر النادي أن الملعب والمرافق ستكون للاستخدام الحصري لمستشفيات ويست هيرتفوردشاير (مستشفى واتفورد العام ومستشفى مدينة سانت ألبانز ومستشفى هيميل هيمبستيد في هيرتفوردشاير). وأضاف واتفورد «قرب مقرنا بجوار المستشفى يضعنا في وضع رائع لتقديم المساعدة».



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