مخيم كشفي عن بعد للتوعية بكورونا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض
تنظم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني السبت المقبل المخيم الكشفي عبر منصة التدرب الالكتروني عن بعد» البلاك بورد « بهدف توعية الكشافة والمرشدات بالمؤسسة بطرق مواجهة انتشار فيروس كورونا الجديد «كوفيد 19 « من خلال برامج توعوية وجلسات تدريبية وورش عمل يقدمها عدد من الأطباء والأكاديميين والمتخصصين في الحركة الكشفية.
ويشارك في المخيم الالكتروني نحو 3100 من كشافة المؤسسة في جميع مناطق المملكة.
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