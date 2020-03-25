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مخيم كشفي عن بعد للتوعية بكورونا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

تنظم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني السبت المقبل المخيم الكشفي عبر منصة التدرب الالكتروني عن بعد» البلاك بورد « بهدف توعية الكشافة والمرشدات بالمؤسسة بطرق مواجهة انتشار فيروس كورونا الجديد «كوفيد 19 « من خلال برامج توعوية وجلسات تدريبية وورش عمل يقدمها عدد من الأطباء والأكاديميين والمتخصصين في الحركة الكشفية.

ويشارك في المخيم الالكتروني نحو 3100 من كشافة المؤسسة في جميع مناطق المملكة.