، "بلدية العتيبية" تضبط مستودعًا عشوائيًّا لإعداد المخلّلات بـ"زاهر مكة" ،

- 1/12
- 2/12
- 3/12
- 4/12
- 5/12
- 6/12
- 7/12
- 8/12
- 9/12
- 10/12
- 11/12
- 12/12
ضبطت بلدية العتيبية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، مبنًى مكوّنًا من دورين؛ الدور الأول عبارة عن مستودع، مخالفًا، بأحد الأحياء السكنية ضمن نطاق البلدية تديره عمالة مخالفة؛ حيث يتم إعداد المخللات وذلك لغرض تسويقها وبيعها على المحلات والمنشآت الغذائية بمكة المكرمة.
وقال رئيس بلدية العتيبية المهندس بندر بن خضر آل زيد، بأنه تمت مداهمة الموقع الكائن بحي الزاهر بالتعاون مع الجهات الأمنية؛ حيث تم إلقاء القبض على العمالة المخالفة، وتم تسليمهم للجهات المختصة، مؤكدًا استمرار الحملات الميدانية على مواقع الإعاشة المخالفة والمطاعم العشوائية غير المرخّصة داخل الأحياء السكنية؛ للتأكد من سلامة تداول المواد الغذائية وتقديم غذاء صحي آمن للجميع.
وأشار آل زيد إلى أن الفرق الرقابية تمكّنت خلال المداهمة من ضبط ومصادرة (300) سطل يوجد بداخلها مخللات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، تم تخزينها في المبنى، وهو سكن لعمالة من الجنسية الهندية، وعلى الفور تم تسليمهم للجهات الأمنية وتم إتلافها بالكامل، كما تمت مصادرة حمولة سيارتين (ونيتات) خضراوات سليمة، وتم تسليمها إلى حفظ النعمة.
وأكد رئيس البلدية على الحملات اليومية على المطاعم للتأكد من وجود المعقمات وتحقيق المسافات المتباعدة بين الزبائن؛ لمنع انتشار فيروس (كوفيد-١٩) من أجل المحافظة على سلامت المواطنين.
بلدية العتيبية
25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441 09:47 PM
"آل زيد": إلقاء القبض على العمالة المخالفة وتسليمهم للجهات المختصّة"بلدية العتيبية" تضبط مستودعًا عشوائيًّا لإعداد المخلّلات بـ"زاهر مكة"
ضبطت بلدية العتيبية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، مبنًى مكوّنًا من دورين؛ الدور الأول عبارة عن مستودع، مخالفًا، بأحد الأحياء السكنية ضمن نطاق البلدية تديره عمالة مخالفة؛ حيث يتم إعداد المخللات وذلك لغرض تسويقها وبيعها على المحلات والمنشآت الغذائية بمكة المكرمة.
وقال رئيس بلدية العتيبية المهندس بندر بن خضر آل زيد، بأنه تمت مداهمة الموقع الكائن بحي الزاهر بالتعاون مع الجهات الأمنية؛ حيث تم إلقاء القبض على العمالة المخالفة، وتم تسليمهم للجهات المختصة، مؤكدًا استمرار الحملات الميدانية على مواقع الإعاشة المخالفة والمطاعم العشوائية غير المرخّصة داخل الأحياء السكنية؛ للتأكد من سلامة تداول المواد الغذائية وتقديم غذاء صحي آمن للجميع.
وأشار آل زيد إلى أن الفرق الرقابية تمكّنت خلال المداهمة من ضبط ومصادرة (300) سطل يوجد بداخلها مخللات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، تم تخزينها في المبنى، وهو سكن لعمالة من الجنسية الهندية، وعلى الفور تم تسليمهم للجهات الأمنية وتم إتلافها بالكامل، كما تمت مصادرة حمولة سيارتين (ونيتات) خضراوات سليمة، وتم تسليمها إلى حفظ النعمة.
وأكد رئيس البلدية على الحملات اليومية على المطاعم للتأكد من وجود المعقمات وتحقيق المسافات المتباعدة بين الزبائن؛ لمنع انتشار فيروس (كوفيد-١٩) من أجل المحافظة على سلامت المواطنين.
، "بلدية العتيبية" تضبط مستودعًا عشوائيًّا لإعداد المخلّلات بـ"زاهر مكة" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "بلدية العتيبية" تضبط مستودعًا عشوائيًّا لإعداد المخلّلات بـ"زاهر مكة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.