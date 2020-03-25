، "بلدية العتيبية" تضبط مستودعًا عشوائيًّا لإعداد المخلّلات بـ"زاهر مكة" ،

محمد بن مسعود - الدمام - "آل زيد": إلقاء القبض على العمالة المخالفة وتسليمهم للجهات المختصّة

ضبطت بلدية العتيبية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، مبنًى مكوّنًا من دورين؛ الدور الأول عبارة عن مستودع، مخالفًا، بأحد الأحياء السكنية ضمن نطاق البلدية تديره عمالة مخالفة؛ حيث يتم إعداد المخللات وذلك لغرض تسويقها وبيعها على المحلات والمنشآت الغذائية بمكة المكرمة.

وقال رئيس بلدية العتيبية المهندس بندر بن خضر آل زيد، بأنه تمت مداهمة الموقع الكائن بحي الزاهر بالتعاون مع الجهات الأمنية؛ حيث تم إلقاء القبض على العمالة المخالفة، وتم تسليمهم للجهات المختصة، مؤكدًا استمرار الحملات الميدانية على مواقع الإعاشة المخالفة والمطاعم العشوائية غير المرخّصة داخل الأحياء السكنية؛ للتأكد من سلامة تداول المواد الغذائية وتقديم غذاء صحي آمن للجميع.

وأشار آل زيد إلى أن الفرق الرقابية تمكّنت خلال المداهمة من ضبط ومصادرة (300) سطل يوجد بداخلها مخللات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، تم تخزينها في المبنى، وهو سكن لعمالة من الجنسية الهندية، وعلى الفور تم تسليمهم للجهات الأمنية وتم إتلافها بالكامل، كما تمت مصادرة حمولة سيارتين (ونيتات) خضراوات سليمة، وتم تسليمها إلى حفظ النعمة.

وأكد رئيس البلدية على الحملات اليومية على المطاعم للتأكد من وجود المعقمات وتحقيق المسافات المتباعدة بين الزبائن؛ لمنع انتشار فيروس (كوفيد-١٩) من أجل المحافظة على سلامت المواطنين.

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بلدية العتيبية