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بث الحساب الرسمي للأمن العام على "تويتر" فيديو أسماه "في قبضة رجال الأمن"، وذلك لعدد من النماذج السلبية في المجتمع من المخالفين لقرار منع التجول، أو من يريدون بث الذعر بمعلومات مغلوطة عن الوضع الحالي لمرض كورونا، ومَن يريدون الشهرة من خلال تخويف الناس بتصوير كاذب لانعدام المواد الغذائية من المراكز التجارية، وأيضًا من قاموا بتصوير مقاطع بغرض الاستهزاء برجال الأمن، والتقليل من جهودهم، خاصة ما يبذلونه لتنفيذ قرار منع التجول، والمحافظة على استتباب الأمن خلال هذه الأزمة.
وأكد الفيديو الأمني أن جميع هذه الفئات تم القبض عليهم، وجارٍ المتابعة وتعزيز الجهود الأمنية للمحافظة على تنفيذ قرارات ولاة الأمر بما يحفظ ويضمن سلامة الوطن والمواطنين والمقيمين في أرض الحرمين الشريفين. فيروس كورونا الجديد حظر التجول
25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441 09:47 PM
بعضهم أثار الفزع بمعلومات مغلوطة خلال أزمة كورونا
بث الحساب الرسمي للأمن العام على "تويتر" فيديو أسماه "في قبضة رجال الأمن"، وذلك لعدد من النماذج السلبية في المجتمع من المخالفين لقرار منع التجول، أو من يريدون بث الذعر بمعلومات مغلوطة عن الوضع الحالي لمرض كورونا، ومَن يريدون الشهرة من خلال تخويف الناس بتصوير كاذب لانعدام المواد الغذائية من المراكز التجارية، وأيضًا من قاموا بتصوير مقاطع بغرض الاستهزاء برجال الأمن، والتقليل من جهودهم، خاصة ما يبذلونه لتنفيذ قرار منع التجول، والمحافظة على استتباب الأمن خلال هذه الأزمة.
وأكد الفيديو الأمني أن جميع هذه الفئات تم القبض عليهم، وجارٍ المتابعة وتعزيز الجهود الأمنية للمحافظة على تنفيذ قرارات ولاة الأمر بما يحفظ ويضمن سلامة الوطن والمواطنين والمقيمين في أرض الحرمين الشريفين.
، "في قبضة رجال الأمن".. الأمن العام يبث فيديو لمن تم القبض عليهم من المخالفين ،
المصدر : الخليج 365
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