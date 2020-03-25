محمد بن مسعود - الدمام - وجهوا رسالة واحدة لجميع الثقافات المتعددة: ابق في منزلك وجّه شباب وشابات مشروع "سلام" للتواصل الحضاري رسالة تضامن مع شعوب الأرض من المملكة بمختلف اللغات. وانطلقت الرسائل إلى نظرائهم الذين يمثلون ثقافات العالم المختلفة، بجملة واحدة: نحن معكم في مواجهة كورونا ونتمنى الصحة والسلامة لكافة شعوب الأرض.. ابق بالمنزل لحمايتك وحماية مجتمعك. فيروس كورونا الجديد بكل اللغات.. شباب وشابات "سلام" يعلنون تضامنهم مع شعوب الأرض صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-03-25 وجّه شباب وشابات مشروع "سلام" للتواصل الحضاري رسالة تضامن مع شعوب الأرض من المملكة بمختلف اللغات. وانطلقت الرسائل إلى نظرائهم الذين يمثلون ثقافات العالم المختلفة، بجملة واحدة: نحن معكم في مواجهة كورونا ونتمنى الصحة والسلامة لكافة شعوب الأرض.. ابق بالمنزل لحمايتك وحماية مجتمعك. 25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441 Advertisements 09:34 PM اخر تعديل 25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441 09:46 PM وجهوا رسالة واحدة لجميع الثقافات المتعددة: ابق في منزلك وجهوا رسالة واحدة لجميع الثقافات المتعددة: ابق في منزلك وجّه شباب وشابات مشروع "سلام" للتواصل الحضاري رسالة تضامن مع شعوب الأرض من المملكة بمختلف اللغات. وانطلقت الرسائل إلى نظرائهم الذين يمثلون ثقافات العالم المختلفة، بجملة واحدة: نحن معكم في مواجهة كورونا ونتمنى الصحة والسلامة لكافة شعوب الأرض.. ابق بالمنزل لحمايتك وحماية مجتمعك. ، بكل اللغات.. شباب وشابات "سلام" يعلنون تضامنهم مع شعوب الأرض ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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