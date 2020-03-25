، "بومبيو": اتفقت والأمير محمد بن سلمان على التعاون لصد كورونا واستقرار أسواق الطاقة ،

محمد بن مسعود - الدمام - أعرب عن امتنانه للشراكة السعودية في مواجهة تهديدات النظام الإيراني

قال مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، عبر تغريدة له في منصة "تويتر" إنه تحدث مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في شأن فيروس كورونا.

وأضاف "بومبيو" بأنه اتفق مع ولي العهد السعودي على أن جميع الدول تحتاج إلى العمل معًا لاحتواء الوباء، واستقرار أسواق الطاقة.

وشدَّد "بومبيو" قائلاً: "ممتنون للشراكة السعودية في مواجهة التهديدات التي يمثلها النظام الإيراني".

يُذكر أن السعودية تعقد غدًا قمة عبر الإنترنت لقادة مجموعة العشرين بشأن الأزمة الصحية الناجمة عن تفشي كورونا المستجد.فيروس كورونا الجديد وزير الخارجية الأمريكي ولي العهد