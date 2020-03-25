- 1/3
- 2/3
- 3/3
قال مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، عبر تغريدة له في منصة "تويتر" إنه تحدث مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في شأن فيروس كورونا.
وأضاف "بومبيو" بأنه اتفق مع ولي العهد السعودي على أن جميع الدول تحتاج إلى العمل معًا لاحتواء الوباء، واستقرار أسواق الطاقة.
وشدَّد "بومبيو" قائلاً: "ممتنون للشراكة السعودية في مواجهة التهديدات التي يمثلها النظام الإيراني".
يُذكر أن السعودية تعقد غدًا قمة عبر الإنترنت لقادة مجموعة العشرين بشأن الأزمة الصحية الناجمة عن تفشي كورونا المستجد.فيروس كورونا الجديد وزير الخارجية الأمريكي ولي العهد
"بومبيو": اتفقت والأمير محمد بن سلمان على التعاون لصد كورونا واستقرار أسواق الطاقةمحمد البقمي الخليج 365 2020-03-25
قال مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، عبر تغريدة له في منصة "تويتر" إنه تحدث مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في شأن فيروس كورونا.
وأضاف "بومبيو" بأنه اتفق مع ولي العهد السعودي على أن جميع الدول تحتاج إلى العمل معًا لاحتواء الوباء، واستقرار أسواق الطاقة.
وشدَّد "بومبيو" قائلاً: "ممتنون للشراكة السعودية في مواجهة التهديدات التي يمثلها النظام الإيراني".
يُذكر أن السعودية تعقد غدًا قمة عبر الإنترنت لقادة مجموعة العشرين بشأن الأزمة الصحية الناجمة عن تفشي كورونا المستجد.
25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
09:25 PM
25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
09:46 PM
أعرب عن امتنانه للشراكة السعودية في مواجهة تهديدات النظام الإيراني
قال مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، عبر تغريدة له في منصة "تويتر" إنه تحدث مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في شأن فيروس كورونا.
وأضاف "بومبيو" بأنه اتفق مع ولي العهد السعودي على أن جميع الدول تحتاج إلى العمل معًا لاحتواء الوباء، واستقرار أسواق الطاقة.
وشدَّد "بومبيو" قائلاً: "ممتنون للشراكة السعودية في مواجهة التهديدات التي يمثلها النظام الإيراني".
يُذكر أن السعودية تعقد غدًا قمة عبر الإنترنت لقادة مجموعة العشرين بشأن الأزمة الصحية الناجمة عن تفشي كورونا المستجد.
، "بومبيو": اتفقت والأمير محمد بن سلمان على التعاون لصد كورونا واستقرار أسواق الطاقة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "بومبيو": اتفقت والأمير محمد بن سلمان على التعاون لصد كورونا واستقرار أسواق الطاقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.