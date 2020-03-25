، مصادر: وزير التعليم يوجه بـ"لجنة" تتولى التحقيق في أي مخالفة فكرية في كل الجامعات ،

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محمد بن مسعود - الدمام - كشفت مصادر أن وزير التعليم وجه بتشكيل لجنة في كل جامعة تتولى التحقيق في أي مخالفة فكرية أو الدعوة أو التأييد أو التعاطف مع فكر أو منهج التيارات المنحرفة والمتطرفة.
وجاء التوجيه بأن تسند رئاسة اللجنة لأحد وكلاء الجامعة بالإضافة لرئيس وحدة التوعية الفكرية في الجامعة وإدارة الشؤون القانونية وإدارة المراجعة الداخلية.
وتتولى اللجنة مهام من ضمنها التحقيق في جميع ما يصدر من منسوبي الجامعة من مخالفات فكرية أو الدعوة أو التأييد أو التعاطف مع فكر أو منهج من التيارات المنحرفة والمتطرفة سواء من أعضاء هيئة التدريس أو الموظفين أو غيرهم من منسوبي الجامعة.
ويتم التحقيق بناءً على تكليف للجنة من مدير الجامعة، وأن يتم تدوين محاضر التحقيق خطياً.
وتضمن توجيه وزير التعليم بالتأكيد على وحدة التوعية الفكرية وإدارة الإعلام والاتصال بالجامعة بإحالة جميع ما يتم رصده من مخالفات فكرية وسلوكية في الجامعة إلى هذه اللجنة لاتخاذ الإجراء حيالها مع إحاطة مركز الوعي الفكري في الوزارة بجميع المخالفات المرصودة.
يشار إلى أن هناك عدداً من القرارات اتخذها وزير التعليم تتناول التصدي لأي فكر ضال ومنحرف سوف تصدر خلال الأيام القادمة،
وتفعيل دور الجامعات والتأكيد على القيام بدورها بكل حزم.وزير التعليم
مصادر: وزير التعليم يوجه بـ"لجنة" تتولى التحقيق في أي مخالفة فكرية في كل الجامعاتعبدالله البرقاوي الخليج 365 2020-03-25
كشفت مصادر أن وزير التعليم وجه بتشكيل لجنة في كل جامعة تتولى التحقيق في أي مخالفة فكرية أو الدعوة أو التأييد أو التعاطف مع فكر أو منهج التيارات المنحرفة والمتطرفة.
وجاء التوجيه بأن تسند رئاسة اللجنة لأحد وكلاء الجامعة بالإضافة لرئيس وحدة التوعية الفكرية في الجامعة وإدارة الشؤون القانونية وإدارة المراجعة الداخلية.
وتتولى اللجنة مهام من ضمنها التحقيق في جميع ما يصدر من منسوبي الجامعة من مخالفات فكرية أو الدعوة أو التأييد أو التعاطف مع فكر أو منهج من التيارات المنحرفة والمتطرفة سواء من أعضاء هيئة التدريس أو الموظفين أو غيرهم من منسوبي الجامعة.
ويتم التحقيق بناءً على تكليف للجنة من مدير الجامعة، وأن يتم تدوين محاضر التحقيق خطياً.
وتضمن توجيه وزير التعليم بالتأكيد على وحدة التوعية الفكرية وإدارة الإعلام والاتصال بالجامعة بإحالة جميع ما يتم رصده من مخالفات فكرية وسلوكية في الجامعة إلى هذه اللجنة لاتخاذ الإجراء حيالها مع إحاطة مركز الوعي الفكري في الوزارة بجميع المخالفات المرصودة.
يشار إلى أن هناك عدداً من القرارات اتخذها وزير التعليم تتناول التصدي لأي فكر ضال ومنحرف سوف تصدر خلال الأيام القادمة،
وتفعيل دور الجامعات والتأكيد على القيام بدورها بكل حزم.
25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
09:10 PM
25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
09:47 PM
كشفت مصادر أن وزير التعليم وجه بتشكيل لجنة في كل جامعة تتولى التحقيق في أي مخالفة فكرية أو الدعوة أو التأييد أو التعاطف مع فكر أو منهج التيارات المنحرفة والمتطرفة.
وجاء التوجيه بأن تسند رئاسة اللجنة لأحد وكلاء الجامعة بالإضافة لرئيس وحدة التوعية الفكرية في الجامعة وإدارة الشؤون القانونية وإدارة المراجعة الداخلية.
وتتولى اللجنة مهام من ضمنها التحقيق في جميع ما يصدر من منسوبي الجامعة من مخالفات فكرية أو الدعوة أو التأييد أو التعاطف مع فكر أو منهج من التيارات المنحرفة والمتطرفة سواء من أعضاء هيئة التدريس أو الموظفين أو غيرهم من منسوبي الجامعة.
ويتم التحقيق بناءً على تكليف للجنة من مدير الجامعة، وأن يتم تدوين محاضر التحقيق خطياً.
وتضمن توجيه وزير التعليم بالتأكيد على وحدة التوعية الفكرية وإدارة الإعلام والاتصال بالجامعة بإحالة جميع ما يتم رصده من مخالفات فكرية وسلوكية في الجامعة إلى هذه اللجنة لاتخاذ الإجراء حيالها مع إحاطة مركز الوعي الفكري في الوزارة بجميع المخالفات المرصودة.
يشار إلى أن هناك عدداً من القرارات اتخذها وزير التعليم تتناول التصدي لأي فكر ضال ومنحرف سوف تصدر خلال الأيام القادمة،
وتفعيل دور الجامعات والتأكيد على القيام بدورها بكل حزم.
، مصادر: وزير التعليم يوجه بـ"لجنة" تتولى التحقيق في أي مخالفة فكرية في كل الجامعات ،
المصدر : الخليج 365
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