- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أفادت وكالة الحماية المدنية الإيطالية اليوم (الأربعاء)، بأن إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن تفشي فيروس كورونا ارتفع إلى 7503، بعد تسجيل 683 حالة وفاة جديدة؛ مما يعكس تراجعًا في العدد اليومي للوفيات بعد قفزة أمس التي وصل عدد الوفيات فيها 743.
وبينت الوكالة أن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في إيطاليا ارتفع إلى 74386 من 69176؛ وفقاً لـ"رويترز".
ولم يكن رئيس الوكالة أنجيلو بوريلّي، حاضرًا في المؤتمر الصحفي المعتاد لشرح البيانات؛ لأنه أصيب بالحمى اليوم الأربعاء، ويجري فحصه بشأن إصابته بالفيروس.
ومن بين من كانوا مصابين بالمرض على مستوى البلاد، تعافى 9362 تمامًا اليوم، مقارنة مع 8326 في اليوم السابق، ويرقد 3489 في وحدات العناية المركزة، مقارنة مع 3396 في السابق.
25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441 09:41 PM
الفيروس قضى على 683 في يوم واحدحصيلة وفيات "كورونا" في إيطاليا تقفز إلى 7503.. والمصابين لـ74386
أفادت وكالة الحماية المدنية الإيطالية اليوم (الأربعاء)، بأن إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن تفشي فيروس كورونا ارتفع إلى 7503، بعد تسجيل 683 حالة وفاة جديدة؛ مما يعكس تراجعًا في العدد اليومي للوفيات بعد قفزة أمس التي وصل عدد الوفيات فيها 743.
وبينت الوكالة أن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في إيطاليا ارتفع إلى 74386 من 69176؛ وفقاً لـ"رويترز".
ولم يكن رئيس الوكالة أنجيلو بوريلّي، حاضرًا في المؤتمر الصحفي المعتاد لشرح البيانات؛ لأنه أصيب بالحمى اليوم الأربعاء، ويجري فحصه بشأن إصابته بالفيروس.
ومن بين من كانوا مصابين بالمرض على مستوى البلاد، تعافى 9362 تمامًا اليوم، مقارنة مع 8326 في اليوم السابق، ويرقد 3489 في وحدات العناية المركزة، مقارنة مع 3396 في السابق.
، حصيلة وفيات "كورونا" في إيطاليا تقفز إلى 7503.. والمصابين لـ74386 ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر حصيلة وفيات "كورونا" في إيطاليا تقفز إلى 7503.. والمصابين لـ74386 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.