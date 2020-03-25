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القيادة تهنئ رئيس بنجلاديش بذكرى استقلال بلاده

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض

هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رئيس جمهورية بنجلاديش الشعبية محمد عبدالحميد، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

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وأعرب الملك سلمان في برقية بعثها باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية بنجلاديش الشعبية الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة مماثلة، لرئيس جمهورية بنجلاديش الشعبية محمد عبدالحميد، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيا لحكومة وشعب جمهورية بنجلاديش الشعبية الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.