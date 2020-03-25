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تركيا تدرس إطلاق آلاف السجناء

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تركيا تدرس إطلاق آلاف السجناء
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- بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - أنقرة

كشف تقرير إخباري عن أن محادثات بدأت بين أحزاب سياسية في تركيا من أجل إطلاق سراح عشرات الآلاف من السجناء، بسبب المخاوف من اتساع انتشار فيروس .

وذكرت صحيفة «حرييت» التركية أمس، أن محادثات، تتمحور حول تعديل تنفيذ القانون الجنائي، بدأت أمس بين حزب العدالة والتنمية الحاكم وبين حزبين معارضين، وذلك بعدما أكمل الحزب الحاكم مداولاته الداخلية حول هذا الأمر.

ووفقا لبيانات الصحيفة فإن هناك نحو 300 ألف سجين في 375 مركز إصلاح في أنحاء تركيا، وهو عدد أكبر بكثير من قدرتها الاستيعابية، وتشير التقديرات إلى أن نحو 70 ألفا إلى مئة ألف سجين سيطلق سراحهم إذا ما أقر البرلمان التعديل.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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