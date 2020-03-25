شكرا لقرائتكم خبر

تأسيس فريق صحي من القطاعات المدنية والعسكرية بنجران

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - نجران

وجه أمير منطقة نجران جلوي بن عبدالعزيز بتأسيس فريق من مديري وقادة القطاعات الصحية بالمنطقة، المدنية والعسكرية، لتعزيز التنسيق بينها وتوحيد الجهود لمواجهة فيروس كورونا الجديد (كوفيد19).

Advertisements

وحث الأمير جلوي لدى استقباله الفريق، في مكتبه بديوان الإمارة، أمس ، على رفع مستوى التنسيق بين الجهات، لضمان سرعة وجودة اتخاذ القرار، وتكثيف الإجراءات الطبية والوقائية في المنطقة، بما يحفظ سلامة وصحة المواطن والمقيم.

وتشكل الفريق برئاسة مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة بالإنابة ورئيس مركز القيادة والتحكم بصحة المنطقة الدكتور إبراهيم بن صالح، ويضم كلا من عميد كلية الطب والمشرف على المستشفى الجامعة بجامعة نجران، ومدير فرع هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة، ومدير مستشفى القوات المسلحة بنجران، ومدير مستشفى القوات المسلحة بشرورة، ومدير مركز قوى الأمن، ومدير مستشفى ردع الجزيرة بالحرس الوطني، والمشرف على عيادات مستشفى درع الجزيرة بالحرس الوطني.

وعقد الفريق اجتماعه الأول أمس، بديوان الإمارة، تنفيذا لتوجيه أمير المنطقة، إذ جرى تأسيس قاعدة للتنسيق الصحي بين القطاعات كافة، وصولا إلى الأهداف التي من أجلها جرى تشكيل الفريق.