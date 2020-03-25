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ولي العهد يناقش مع رئيس كوريا الجنوبية مكافحة وباء كورونا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض تلقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا أمس الأول من رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن. وتم خلال الاتصال التأكيد على متانة العلاقة بين البلدين والشعبين الصديقين، والتمنيات الصادقة للمملكة وكوريا الجنوبية للنجاح في مكافحة انتشار وباء كورونا المستجد. ورحب رئيس كوريا الجنوبية بمبادرة المملكة بدعوتها لعقد قمة طارئة لقادة مجموعة العشرين لبحث جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد وآثاره الإنسانية والاقتصادية.



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