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كيفيتجاوز العالم أزمة كورونا الصحية والاقتصادية؟

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة مكة المكرمة لاقت قمة القادة الاستثنائية الافتراضية لمجموعة العشرين التي تعقد اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ترحيبا من مجموعة الأعمال السعودية (B20)، والممثل الرسمي لمجتمع الأعمال في الدول الأعضاء بمجموعة العشرين، وغرفة التجارة الدولية، الممثل المؤسسي لأكثر من 45 مليون شركة، ومنظمة الصحة العالمية، محددين عددا من المسائل التي يجب على العالم الالتزام بها، وذلك لوقف جائحة كورونا وتأثيراتها على القطاع الصحي، وخاصة على الفقراء والضعفاء، مما يستوجب استثمارات مهمة في برامج الحماية الاجتماعية، ولا بد من توفر إطار عمل منسق حول العالم لدعم الأولويات الوطنية التي أعلنت عنها معظم حكومات مجموعة العشرين في الأيام الأخيرة. المسائل الصحية تحسين تبادل المعلومات والخبرات إلى حد كبير، وكذلك المراقبة المنسقة بين الوزراء ومسؤولي الصحة ورؤساء البلديات والإداريين. الحرص على وصول منتجات مكافحة العدوى والمواد الطبية إلى أيدي من هم بأمس الحاجة إليها. استخدام القطاع الخاص لدعم الفحوص الطبية: يعد الفحص الطبي وتتبع الاتصال ضرورين لاحتواء الوباء والقضاء عليه. تكثيف إنتاج المعدات الطبية والمطهرات لمعالجة النقص الحاد في أساسيات الحماية مثل الأقنعة والصابون والمطهرات. ضمان إمكانية الوصول إلى المواد الطبية اللازمة والقدرة على تحمل تكاليفها، مع التركيز على عوامل التكلفة الكبرى وعلى ضرائب الاستيراد والحصص وآليات مكافحة الاحتكار. توسيع نطاق المساعدات المالية لدعم أفقر دول العالم ومساندتها في التعامل مع الآثار المحتملة من خلال زيادة تمويل برامج الصحة العامة والمساعدات الاجتماعية والاقتصادية. المسائل الاقتصادية تطبيق تدابير السياسة المالية العاجلة قصيرة ومتوسطة الأجل لدعم النشاط الاقتصادي والحرص على توفر مستوى أساسي من النشاط وسط القيود المفروضة. توسيع نطاق الحماية الاجتماعية بشكل عاجل للعمال النازحين والمتضررين وتعزيز الحماية الاجتماعية بشكل عاجل. التعاون العالمي الفعال هو وحده القادر على احتواء الخسائر البشرية والاقتصادية المحتملة. الاتفاق على توسيع نطاق الحماية الاجتماعية للعمال النازحين بصورة ملحة. حل المشاكل التجارية العالقة وتجنب الجديدة وتحديد المسائل العالقة وإحراز تقدم بحلها في اجتماع وزراء التجارة. الالتزام بالحوافز العاجلة وإجراءات الحماية لدعم المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتجنب تفشي البطالة والحفاظ على استمرارية ملايين المؤسسات الصغيرة في جميع أنحاء العالم.



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