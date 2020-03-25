، الأمم المتحدة تطلق خطة لمواجهة "كورونا".. و"غوتيريس": الوباء يهدد البشرية جمعاء ،

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أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، اليوم (الأربعاء) أن "كوفيد-19" يهدد البشرية جمعاء، وذلك خلال إطلاقه خطة استجابة إنسانية عالمية، تستمر حتى ديسمبر (كانون الأول) مرفقة بحملة تمويل لجهود التصدي للفيروس بقيمة ملياري دولار.
ولفت "غوتيريس" خلال عرض الخطة الأممية عبر الفيديو إلى أن الجهود التي تبذلها البلدان في شكل منفرد من أجل التصدي له لن تكون كافية للقضاء على الفيروس.
وكشف الأمين العام للأمم المتحدة أنه "طلب من منسقي الأمم المتحدة المقيمين وفرق الأمم المتحدة القطرية دعم البلدان في جميع أنحاء العالم في جهودها الرامية إلى معالجة التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لهذه الجائحة، الأمر الذي سيتطلب إنشاء آلية مناسبة للتمويل".
وتهدف الخطة إلى مكافحة الفيروس في أفقر بلدان العالم، ومساعدة الفئات الضعيفة للغاية، والنساء والأطفال وكبار السن والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة والأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوقعت الجائحة 19,246 وفاة في العالم منذ أول ظهور لفيروس كورونا المستجد في ديسمبر (كانون الأول)، وقد تخطى عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس 427 ألفاً.
وبات الفيروس يهدد دولاً تعاني من أزمات إنسانية بسبب الحروب والكوارث الطبيعية والتغير المناخي.الأمم المتحدة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس فيروس كورونا الجديد
الأمم المتحدة تطلق خطة لمواجهة "كورونا".. و"غوتيريس": الوباء يهدد البشرية جمعاءصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-03-25
أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، اليوم (الأربعاء) أن "كوفيد-19" يهدد البشرية جمعاء، وذلك خلال إطلاقه خطة استجابة إنسانية عالمية، تستمر حتى ديسمبر (كانون الأول) مرفقة بحملة تمويل لجهود التصدي للفيروس بقيمة ملياري دولار.
ولفت "غوتيريس" خلال عرض الخطة الأممية عبر الفيديو إلى أن الجهود التي تبذلها البلدان في شكل منفرد من أجل التصدي له لن تكون كافية للقضاء على الفيروس.
وكشف الأمين العام للأمم المتحدة أنه "طلب من منسقي الأمم المتحدة المقيمين وفرق الأمم المتحدة القطرية دعم البلدان في جميع أنحاء العالم في جهودها الرامية إلى معالجة التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لهذه الجائحة، الأمر الذي سيتطلب إنشاء آلية مناسبة للتمويل".
وتهدف الخطة إلى مكافحة الفيروس في أفقر بلدان العالم، ومساعدة الفئات الضعيفة للغاية، والنساء والأطفال وكبار السن والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة والأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوقعت الجائحة 19,246 وفاة في العالم منذ أول ظهور لفيروس كورونا المستجد في ديسمبر (كانون الأول)، وقد تخطى عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس 427 ألفاً.
وبات الفيروس يهدد دولاً تعاني من أزمات إنسانية بسبب الحروب والكوارث الطبيعية والتغير المناخي.
25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
08:46 PM
25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
09:05 PM
تهدف لمساعدة البلدان الفقيرة والفئات الضعيفة للغاية
أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، اليوم (الأربعاء) أن "كوفيد-19" يهدد البشرية جمعاء، وذلك خلال إطلاقه خطة استجابة إنسانية عالمية، تستمر حتى ديسمبر (كانون الأول) مرفقة بحملة تمويل لجهود التصدي للفيروس بقيمة ملياري دولار.
ولفت "غوتيريس" خلال عرض الخطة الأممية عبر الفيديو إلى أن الجهود التي تبذلها البلدان في شكل منفرد من أجل التصدي له لن تكون كافية للقضاء على الفيروس.
وكشف الأمين العام للأمم المتحدة أنه "طلب من منسقي الأمم المتحدة المقيمين وفرق الأمم المتحدة القطرية دعم البلدان في جميع أنحاء العالم في جهودها الرامية إلى معالجة التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لهذه الجائحة، الأمر الذي سيتطلب إنشاء آلية مناسبة للتمويل".
وتهدف الخطة إلى مكافحة الفيروس في أفقر بلدان العالم، ومساعدة الفئات الضعيفة للغاية، والنساء والأطفال وكبار السن والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة والأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوقعت الجائحة 19,246 وفاة في العالم منذ أول ظهور لفيروس كورونا المستجد في ديسمبر (كانون الأول)، وقد تخطى عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس 427 ألفاً.
وبات الفيروس يهدد دولاً تعاني من أزمات إنسانية بسبب الحروب والكوارث الطبيعية والتغير المناخي.
، الأمم المتحدة تطلق خطة لمواجهة "كورونا".. و"غوتيريس": الوباء يهدد البشرية جمعاء ،
المصدر : الخليج 365
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.