، "كورونا" يتربص بالعمال الفلسطينيين داخل إسرائيل.. و"اشتية" يطالبهم بالعودة ،

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أمرت الحكومة الفلسطينية العمال الفلسطينيين في إسرائيل وفي المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة بالعودة إلى مواطنهم، مشددة على أن وظائفهم تعرضهم لخطر الإصابة بفيروس كورونا الجديد، حسبما أوردت "رويترز" اليوم (الأربعاء).
وحذر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية من أن الظروف المعيشية غير الملائمة للفلسطينيين في إسرائيل قد تؤدي إلى انتشار الفيروس.
وقال "اشتية": "إن على جميع العمال الفلسطينيين العودة إلى منازلهم وذلك حماية لهم وحفاظاً على سلامتهم“.
وقد يؤدي المرسوم الذي أعلنه "اشتية" في وقت متأخر أمس إلى إغلاق صناعة البناء في إسرائيل، التي تعتمد بشكل كبير على العمالة الفلسطينية.
وقامت إسرائيل بترتيبات خاصة للكثيرين من نحو 100 ألف فلسطيني، يعبرون عادة من الضفة الغربية يومياً، للمبيت في مدن إسرائيلية قبل إغلاق الحدود الأحد الماضي للحد من انتشار الفيروس، لكن مجموعات في الصناعة ونشطاء يقولون إنه بينما وجد معظم العمال مساكن مؤقتة في فنادق وشقق فارغة، اضطر آلاف آخرون إلى النوم في مبان لا تزال قيد الإنشاء، وتكون غالباً المواقع التي يعملون فيها.إسرائيل العمال الفلسطينيين فيروس كورونا الجديد
"كورونا" يتربص بالعمال الفلسطينيين داخل إسرائيل.. و"اشتية" يطالبهم بالعودةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-03-25
أمرت الحكومة الفلسطينية العمال الفلسطينيين في إسرائيل وفي المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة بالعودة إلى مواطنهم، مشددة على أن وظائفهم تعرضهم لخطر الإصابة بفيروس كورونا الجديد، حسبما أوردت "رويترز" اليوم (الأربعاء).
وحذر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية من أن الظروف المعيشية غير الملائمة للفلسطينيين في إسرائيل قد تؤدي إلى انتشار الفيروس.
وقال "اشتية": "إن على جميع العمال الفلسطينيين العودة إلى منازلهم وذلك حماية لهم وحفاظاً على سلامتهم“.
وقد يؤدي المرسوم الذي أعلنه "اشتية" في وقت متأخر أمس إلى إغلاق صناعة البناء في إسرائيل، التي تعتمد بشكل كبير على العمالة الفلسطينية.
وقامت إسرائيل بترتيبات خاصة للكثيرين من نحو 100 ألف فلسطيني، يعبرون عادة من الضفة الغربية يومياً، للمبيت في مدن إسرائيلية قبل إغلاق الحدود الأحد الماضي للحد من انتشار الفيروس، لكن مجموعات في الصناعة ونشطاء يقولون إنه بينما وجد معظم العمال مساكن مؤقتة في فنادق وشقق فارغة، اضطر آلاف آخرون إلى النوم في مبان لا تزال قيد الإنشاء، وتكون غالباً المواقع التي يعملون فيها.
25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
07:37 PM
25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
09:04 PM
يتعرضون لظروف غير صحية قد تؤدي لإصابتهم
أمرت الحكومة الفلسطينية العمال الفلسطينيين في إسرائيل وفي المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة بالعودة إلى مواطنهم، مشددة على أن وظائفهم تعرضهم لخطر الإصابة بفيروس كورونا الجديد، حسبما أوردت "رويترز" اليوم (الأربعاء).
وحذر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية من أن الظروف المعيشية غير الملائمة للفلسطينيين في إسرائيل قد تؤدي إلى انتشار الفيروس.
وقال "اشتية": "إن على جميع العمال الفلسطينيين العودة إلى منازلهم وذلك حماية لهم وحفاظاً على سلامتهم“.
وقد يؤدي المرسوم الذي أعلنه "اشتية" في وقت متأخر أمس إلى إغلاق صناعة البناء في إسرائيل، التي تعتمد بشكل كبير على العمالة الفلسطينية.
وقامت إسرائيل بترتيبات خاصة للكثيرين من نحو 100 ألف فلسطيني، يعبرون عادة من الضفة الغربية يومياً، للمبيت في مدن إسرائيلية قبل إغلاق الحدود الأحد الماضي للحد من انتشار الفيروس، لكن مجموعات في الصناعة ونشطاء يقولون إنه بينما وجد معظم العمال مساكن مؤقتة في فنادق وشقق فارغة، اضطر آلاف آخرون إلى النوم في مبان لا تزال قيد الإنشاء، وتكون غالباً المواقع التي يعملون فيها.
، "كورونا" يتربص بالعمال الفلسطينيين داخل إسرائيل.. و"اشتية" يطالبهم بالعودة ،
المصدر : الخليج 365
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