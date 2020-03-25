محمد بن مسعود - الدمام - النيابة تحقق مع مشهورة خالفت تعليمات الإفصاح.. خالطت أصحاء في جهات حكومية عبدالله البرقاوي الخليج 365 2020-03-25 ‏‫باشرت النيابة العامة إجراءات التحقيق مع إحدى مشاهير التواصل الاجتماعي لمخالفاتها لتعليمات الإفصاح الصادرة من الجهة المختصة ومخالطتها لحالات مصابة بكورونا، ثم إعادة مخالطة آخرين أصحاء في جهات حكومية، والتحقيق جار عن طريقة دخولها لهذه الجهات والمتسبب في ذلك. 25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441 08:20 PM اخر تعديل 25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441 Advertisements 08:45 PM ‏‫باشرت النيابة العامة إجراءات التحقيق مع إحدى مشاهير التواصل الاجتماعي لمخالفاتها لتعليمات الإفصاح الصادرة من الجهة المختصة ومخالطتها لحالات مصابة بكورونا، ثم إعادة مخالطة آخرين أصحاء في جهات حكومية، والتحقيق جار عن طريقة دخولها لهذه الجهات والمتسبب في ذلك. ، النيابة تحقق مع مشهورة خالفت تعليمات الإفصاح.. خالطت أصحاء في جهات حكومية ،

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