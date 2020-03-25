شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. لحظة استيقاف أحد المتجولين في وقت ‎منع التجول والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

ينتشر الحرس الوطني في كل أنحاء المملكة لمتابعة تنفيذ قرار منع التجوال، الذي يأتي كإجراء احترازي وقائي لمنع انتشار فيروس كورونا

وأظهر فيديو عرضته قناة «العربية»، لحظة استيقاف أحد المتجولين في وقت ‎منع التجول من قبل الحرس الوطني، في إحدى شوارع الرياض.

وتسري هذه الإجراءات ابتداء من الساعة الثالثة عصرا من يوم الخميس وحتى انتهاء قرار منع التجول، لمدة 21 يوما، الذي بدأ الاثنين الماضي.