بالفيديو.. الخثلان يوضح الحكم الشرعي للرؤيا والأحلام المزعجة في وقت الأزمات

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الدكتور سعد الخثلان، الحكم الشرعي للرؤيا والأحلام المزعجة في وقت الأزمات. أوضح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الدكتور سعد الخثلان، الحكم الشرعي للرؤيا والأحلام المزعجة في وقت الأزمات. وقال الخثلان خلال مداخلة هاتفية خلال برنامج " سؤال على الهاتف " عبر إذاعة القرآن الكريم: " الرؤيا تكون في البشارة أو النذارة ولا يؤخذ منها أحكام شرعية " . ولفت الخثلان: " الرؤيا من الله والحلم من الشيطان " ، مبينا: " الرؤيا من المبشرات ولكن ينبغي عدم المبالغة بذلك وغاية ما تفيد الظن وليس اليقين ولذا لابد من أن ينفث الإنسان على يساره عند الأحلام المزعجة " .

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