شكرا لمتابعة خبر عن "النيابة" تحقق مع "مشهورة" خالفت تعليمات الإفصاح وخالطت مصابين بكورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، عن مباشرة إجراءات التحقيق مع إحدى المشهورات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت النيابة أن "المشهورة" خالفت تعليمات الإفصاح الصادرة من الجهات المختصة.

وأضافت أنها خالطت حالات مصابة بفيروس كورونا الجديد، ثم خالطت بعد ذلك أشخاصاً أصحاء في جهات حكومية، والتحقيق جارِ عن طريقة دخولها لهذه الجهات والمتسبب في ذلك

وكانت صدى " قد نشرت فيديو لمشهورة سناب شات ظهرت وهي تعرض حياة الأخرين للخطر بعد مخالتطها مصابة بكورونا.