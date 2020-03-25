بالفيديو.. لقطات نادرة من زيارة الملك الفيصل للكويت في الستينات

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أظهر مقطع فيديو نادر، زيارة الملك الراحل فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، للكويت، في الستينات الميلادية. أظهر مقطع فيديو نادر، زيارة الملك الراحل فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، للكويت، في الستينات الميلادية. وكان في استقبال الملك الراحل فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، الأمير الراحل الشيخ صباح السالم طيب الله ثراهما. يذكر أن العلاقة السعودية الكويتية، وطيدة منذ القدم وتحمل روابط التعاون والثقة المتبادلة بين الجانبين.

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