شكرا لمتابعة خبر عن الشيخ عبدالرحمن السند: المؤمن يتوكل على الله ويأخذ بالأسباب (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أوضح رئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، هل الأخذ بالأسباب ينافي التوكل.

وقال الشيخ : من أعظم أمور العقيدة التي يختلف فيها المؤمن عن غيره أن المؤمن يأخذ بالأسباب بعد التوكل على الله، فلا يتوكل على الله ويترك الأسباب ولا يأخذ بالأسباب ويترك التوكل على الله.

وأضاف : من يعتمد على الله ولايأخذ بالأسباب فهو جاهل في أمر عظيم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم" لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصاً وتروح بطاناً ".