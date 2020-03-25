شكرا لمتابعة خبر عن " موعد " يوجه المواطنين بالطريقة السليمة لأعراض كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): يعتبر تطبيق " موعد " من أهم التطبيقات التي يجب تحميلها على الهواتف خلال الفترة الراهنة، ويأتي ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المملكة. يعتبر تطبيق " موعد " من أهم التطبيقات التي يجب تحميلها على الهواتف خلال الفترة الراهنة، ويأتي ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المملكة. وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن الهدف من تحميل تطبيق " موعد " للتوجيه بالطريقة السليمة لأعراض كورونا. ودعت الجميع إلي ضرورة تحميل التطبيق عبر الرابط التــالي من هـــــنــــا.

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