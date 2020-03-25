شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. الحرس الوطني يتابع تطبيق منع التجول والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تتابع دوريات الحرس الوطني، تطبيق أمر منع التجول الذي أقره الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله تعالى- في كافة أنحاء المملكة، والذي بدأ الاثنين الماضي ويستمر لمدة 21 يومًا من السابعة مساءً إلى السادسة صباحًا.

ويتم اعتبارًا من الغد تمديد ساعات منع التجول في الرياض ومكة والمدينة لتبدأ من الثالثة عصرًا كما تم منع التنقل بين مناطق المملكة.

ويُعاقب مَن يخالف منع التجول بغرامة قدرها 10 آلاف ريال، وتضاعف الغرامة في حال العودة، فإن عاد ثالثًا يتم حبسه مدة لا تزيد عن 20 يومًا.

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