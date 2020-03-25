شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. أمطار غزيرة تغمر شوارع أبها والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):وثق مقطع فيديو سقوط أمطار غزيرة على أبها، حيث غمرت المياه شوارع المدينة، مما تسببت في إعاقة الحركة المرورية.
وجسد المقطع المتداول المشهد الرائع لهطول الأمطار بأبها، حيث أثارت الأمطار إعجاب وإشادة شريحة المواطنين.
وكانت هيئة الأرصاد وحماية البيئة، توقعت هطول أمطار مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقتي عسير ونجران والباحة.
ونبهت هيئة الأرصاد بهبوب رياح نشطة وتدني مدى الرؤية على منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة، حيث حذرت بهطول أمطار رعدية على منطقة نجران، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.
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