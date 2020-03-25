شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مواطنة تقرر توزيع المعقمات على رجال الأمن وتتكفل بتوصيل الصيدليات مجانًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

ضربت مواطنة مثالًا في في حبها وتضحياتها خلال الأزمة التي تمر بها المملكة حاليًا، مؤكدة أن الوقت قد حان لرد جميل الوطن عليها.

ووثق مقطع فيديو، المواطنة وهي سيدة أعمال تُدعى " مريم " ، قامت بتوصيل شحنات من المعقمات وكمامات وقفازات تُوزع على رجال الأمن مجانًا.

كما قررت توصيل الصيدليات مجانًا عبر شركتها الخاصة بسيارات الأجرة داخل عنيزة، مشيرة إلى أن الوقت ليس وقتًا للاستثمار مضيفة: " ملاحقين الاستثمار إن شاء الله، والتاجر ما هو مواطن إذا بيستفيد الآن " .